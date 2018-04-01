Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Olcay Şahan "Fenerbahçe'yi destekliyorlardır"

"Fenerbahçe'yi destekliyorlardır"

'in 27. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonsporlu futbolcu , maç sonrasında yaptığı açıklamalarda Galatasaray tribünlerini ağır sözlerle eleştirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 22:05
Olcay Şahan Fenerbahçe'yi destekliyorlardır

'in 27. haftasında , 'u 2-1 mağlup ederken tecrübeli oyuncu , karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarını eleştirdi.

"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLİYORLARDIR"

Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Olcay, Galatasaray taraftarının Trabzonspor aleyhine yaptığı tezahüratlara tepki göstererek, "Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. 'Şikeci Trabzon' diye bağırabiliyorlarsa Fenerbahçe'yi destekliyorlardır. Bu güzel bir şey. 'Şikeci Trabzon' dediklerine göre Fenerbahçe'yi destekledikleri belli oluyor." ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ BUGÜN ÖDEDİK"

Genç oyuncuların yaptığı hatalarla maçı kaybettiklerini vurgulayan Olcay, "Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var. Bunun bedelini de bugün ödedik. Bu oyuncularımız tecrübe kazandı. Böyle büyük maçlarda takımda çok genç olursa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Maalesef bugün böyle oldu. Son iki maçta 6 puan almıştık. Kazanıp üst kademeye tırmanmak istiyorduk. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Olcay Şahan "Fenerbahçe'yi destekliyorlardır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN