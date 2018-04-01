Özbek’in ibra zaferi

Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nun en önemli gündemi eski başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibra edilip, edilmemesiydi. Yaklaşık 11 saat süren, gergin anların ve hararetli konuşmaların yaşandığı kongrede Özbek istediğini aldı. Özbek, oylama öncesi yaptığı son konuşmada "Özbek Turizm'in, Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı bir kuruş alacağı yoktur, nokta!. Yasal olarak bunları kesmek zorundayız, ardından da bağış makbuzunu yapıştırıyorum" dedi. Ardından merakla beklenen oylamaya geçildi ve Özbek yönetimi yüzde 80 oranında mali ve idari yönden ibra edildi. Yine kürsüye gelen Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Galatasaray, yaşasın. Hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini, "Re re re, ra ra ra, Galatasaray, Galatasaray, Cim Bom Bom" tezahüratıyla noktaladı.

TEMLİKLERİ BIRAKACAĞIM

G.Saray Eski Başkanı Dursun Özbek, kulübe sağladığı kasa kolaylığı dolayısıyla aldığı temlikler hakkında, "Temlikleri elbette bırakacağım (90 milyon 786 bin TL ) Ne G.Saray'ın ayağına kurşun sıkarım ne de köstek olurum" dedi. Dursun Özbek, hiçbir zaman Galatasaray üzerinden menfaat sağlamayı aklından geçirmediğini dile getirerek şunları söyledi: "Kasa kolaylığını Galatasaray aşkımıza bağlı olarak yaptık. 150 milyon lira şahsi kefaletim var. Galatasaray'dan hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir zaman kazanç sağlamayı düşünmedim. Çocuklarıma ve eşime de vasiyet ediyorum. Galatasaray için yapabileceğiniz her şeyi yapın, bu konuda bir kuruş kazanç içine girmeyin."

KAVGA ÇIKTI, CENGİZ YATIŞTIRDI

2 bine yakın üyenin geldiği kongrede gerginlik yüzünden Genel Kurul'a 5 dakika ara verildi. Başkan Mustafa Cengiz'in işine son verdiği Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü konuşması sırasında kendisine, "Yalan söylüyorsun'' diyerek çıkışan üyelerden Cemal Sevim'le tartıştı. Yumruklaşmaya varan kavga üzerine Başkan Mustafa Cengiz söz alıp ortamı sakinleştirmeye çalıştı...

48 GÜN KONAKLAMA 109 BİN TL FATURA!

?Denetim Kurulu adına söz alan Emir Otluoğlu, Mehmet Özbek'in yeğeni Serhat Özbek'le ilgili flaş bir açıklama yaptı. Denetleme Kurulu'nun raporunda Özbek'in otelindeki konaklama faaliyetlerinde, o dönem E-Spor yöneticisi Serhat Özbek'in 48 gece kaldığı ve toplam 109 bin liranın kulübe fatura edildiği belirtildi.

BORÇ 1 MİLYAR 163 MİLYON TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı. Alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 lira olduğu belirtildi. Borç alacak farkının da 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı.

GALATASARAY KANATLANACAK

Başkan Mustafa Cengiz, açılış konuşmasında, "UEFA, Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır. UEFA'ya, 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik. Bunu yapamazsam istifa edeceğim. Gecikmiş futbolcu ödemelerine 96 milyon, geciken bonservis bedelleri için ise 50 milyon lira ödedik" ifadelerini kullandı. Başkan Cengiz, 2011'deki mali genel kurulunda ibra edilmemesi sonrası camia ile kırgınlık yaşayan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı. Cengiz, ibranın ardından ise "Genel kurulumuz bir irade gösterdi. Bu irade G.Saray kavga istemiyor demektir. Yoksa yapılan yönetimsel yanlışların ibrası ve onların aklanması değil" yorumunu yaptı.