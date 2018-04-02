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: "Hiç düşünmeden kaleye gönderdim

'nin, 27. hafta mücadelesinde 'u 5-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertlilerin 2. golünü atan , karşılaşmaya damga vuran o golü anlattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 23:09
Aatif Chahechouhe: Hiç düşünmeden kaleye gönderdim

'nin 'u 5 - 0 yendiği maçta 1 gole imza atan , şampiyonluk yolunda umutlarının devam ettiğini söyledi.
Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Faslı oyuncu, "Bu maç bizim için kazanmak önemliydi. Rakiplerimiz kazanmıştı. Bugün kazanamasaydık bizim adımıza kötü olacaktı. Umutlarımız devam ediyor. Önümüzde zorlu 7 hafta daha var. Maça istekli başladık ve erken gol bulduk. İnşallah böyle devam edecek" dedi.

Golü anlatan Aatif, gördüğü sarı kart ile ilgili de şunları söyledi:

"Soldado'nun topa dokunuşu vardı bana aktardı ve hiç düşünmeden hemen kaleye gönderdim. Güzel bir gol oldu. Salakça bir sarı karttı diyebiliriz. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem kartı gösterdi. Umarım takımımız yoluna bu şekilde devam edecektir. Ben oluyum olmayım fark etmez, takım bu şekilde devam edecektir."

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Aatif Chahechouhe: "Hiç düşünmeden kaleye gönderdim
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