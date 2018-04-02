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'ta Göztepe hazırlıkları başladı

'in 28. haftasında Göztepe ile karşılaşacak 'ta bir günlük iznin ardından çalışmalar başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 18:56
Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı

Futbol Takımı, 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri yapıldı. Ardından üç grup halinde değişmeli olarak top kapma ve pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmana yarı sahada minyatür kale maçla devam etti. İdman, koşuyla sona erdi.

Antrenmanın ardından Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Cyle Larin ekstra şut çalışması yaptı.

NEGREDO DİNLENDİRİLDİ

Dizinde ağrısı bulunan ve antrenmana katılmayan Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandı. Elmacık kemiğinde kırık olan ve bir süredir maskeyle çalışan Alvaro Negredo ise dinlendirildi.

Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi'nden gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek ve plaket verdi. Öğrenciler, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu. İdmanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetilisi bir grup taraftar da izledi.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı
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