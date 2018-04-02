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, maçında forma giyemeyecek

'da forma giyen milli futbolcu , takımının ile oynayacağı UEFA çeyrek final maçında oynayamayacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 18:01
Cengiz Ünder, Barcelona maçında forma giyemeyecek

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , takımının UEFA çeyrek finalinde İspanya ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçının 21 kişilik kadrosunda almadığı belirtildi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle geçen cumartesi günü Serie A'daki Bologna maçında görev yapamamıştı.

Roma, 4 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya konuk olacak.

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Cengiz Ünder, Barcelona maçında forma giyemeyecek
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