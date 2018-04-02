Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu

Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu

'in deneyimli futbolcusu, , Visca, ve Mossoro'dan sonra turuncu-lacivertli forma ile Spor Toto 'de 100 maç barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. Epureanu, Süper Lig'deki 100 maçta 10 gol attı. Deneyimli futbolcu, bu sezon 27 maçın 24'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:56
Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu

'in 31 yaşındaki Moldovalı stoperi , Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması ile Spor Toto 'deki 100. maçını geride bıraktı.

Epureanu, önceki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de şu an kadroda yer alan futbolcular arasında Süper Lig'de turuncu-lacivertli formayla "dalya" diyen 5. isim olarak kayıtlara geçti.

İstanbul ekibinde, Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular sıralamasında 247 maçla ilk sırada yer alırken, Edin Visca 192 karşılaşma ile 2., 128 maçla 3. ve Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro da 116 maçla 4. sırada yer aldı.

100 MAÇTA 10 GOL

Epureanu savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle de takımının kazandığı puanlara katkıda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda fileleri 4 kez havalandıran Moldovalı stoper, bu sezon ise attığı 5 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Deneyimli futbolcu, 2015-2016 sezonunu golsüz tamamlarken, 2016-2017 sezonunda ise bir kez gol sevinci yaşadı.

SezonMaç sayısıGol
2017-2018245
2016-2017301
2015-201614-
2014-2015324
TOPLAM10010

BU SEZON 3 MAÇ KAÇIRDI

Turuncu-lacivertli takıma 2014-2015 sezonu başında transfer olan Epureanu, 4 sezondaki istikrarlı görüntüsüyle Medipol Başakşehir'in başarısında büyük pay sahibi oldu.

İlk sezonunda 32 maçta forma giyen Epureanu, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle 2015-2016 sezonunda 14 maçta forma giyebilen Moldovalı stoper, bir sonraki sezon ise 30 maçta görev yaptı.

Deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 27 maçın ise 24'ünde forma giydi. Epureanu, kart cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa ve 26. haftadaki Beşiktaş maçları ile hastalığı sebebiyle 21. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıkamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN