Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'un konuğu olarak. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Lige verilen milli aradan önce oynadığı son maçta Galatasaray'la evinde 0-0 berabere kalan sarı lacivertlilerde sakatlığı devam eden Hollandalı oyuncu Vincent Janssen dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

SARI KART SINIRINDA İKİ OYUNCU

Fenerbahçe'de İspanyol forvet Roberto Soldado ve Faslı oyuncu Aatıf Chahechouhe kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 44. RANDEVU

Fenerbahçe ve Kayserispor, tarihlerinde 44. kez karşı karşıya geliyorlar. Bu maçların 27'sini sarı lacivertliler kazanırken 10 maçta ise Kayserispor'un yüzü güldü. 6 maçta ise taraflar eşitliği bozamadılar.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

20:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Oleksandr Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Güray, Vural, Varela, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado