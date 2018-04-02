Fenerbahçe, Kayserispor'a patladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. ve 44. dakikalarda Roberto Soldado, 12. dakikada Aaatıf Chahechouhe, 58. dakikada Şener Özbayraklı ve 86. dakikada Giuliano'dan geldi. Bu sonuçla son 3 maçta 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ligdeki puanını 51'e yükselterek Beşiktaş'la arasındaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.

KAYSERİSPOR 0 - 5 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)

Kayserispor 0 - 1 Fenerbahçe (Roberto Soldado, dk. 8)

Kayserispor 0 - 2 Fenerbahçe (Aatıf Chahechouhe dk. 12)

Kayserispor 0 - 3 Fenerbahçe (Roberto Soldado, dk. 44)

Kayserispor 0 - 4 Fenerbahçe (Şener Özbayraklı, dk. 58)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe (Giuliano, dk. 86)

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)



5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Umut, yanındaki takım arkadaşı Deniz'e pasını çıkardı. Deniz'in önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



8. dakikada Mehmet Topal'ın defansın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1







12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aatif'in düzgün vuruşunda üst direğe çarpan top filelere gitti. 0-2



21. dakikada topla buluşan Gıuliano pasını sağ kanattaki Şener'e attı. Şener rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından auta gitti.



28. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Umut'un sert vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.



41. dakikada Mendes'in pasıyla ceza sahası dışarısında topla buluşan Şamil'in sert şutunda top yandan auta çıktı.



44. dakiakda Giuliano'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado'nun vuruşu kaleci Levent Karakuş'tan döndü. Dönen topu takip eden Soldado kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3



45. dakikada Şener'in ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden vuran Giuliano, topu üstten auta attı.





İKİNCİ YARI



53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışarısında topu önünde bulan Mendes'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



58. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Şener'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4



62. dakikada Şener'in ortasında kaleciden dönen topu takip eden Aatif'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



78. dakikada Amorim'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.





84. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Oğuz Kağan'ın sert şutunda top kaleci Vedat'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Giuliano'nun ceza sahası dışarısından şutunda top üstten auta çıktı.



86. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dirar topu müsait durumda olan Giuliano'ya bıraktı. Topla buluşan Giuliano, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5



90. dakikada Deniz'in köşe vuruşunda kaleye giden topu Volkan son anda tokatlayarak kornere çeldi.



Stat: Kadir Has



Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx



Kayserispor: Vedat x, Levent Gülen x, Espinoza x (Boldrin dk. 46 x), Şamil x, Güray x (Kravets dk. 74 x), Umut x, Deniz x, Varela x, Mendes xx (Amorim dk. 65 x), Kucher x, Kana Bıyık x



Yedekler: Nuh, Lopes, Asamoah, Stajilkovic, Erdal, Erkan, Atilla



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx (Oğuz Kağan dk. 72 x), Dirar xx, Şener xx, Giuliano xxx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Josef De Souza xx, Aatıf xxx (Fernandao dk. 85 ?), Soldado xxx (Alper dk. 63 xx)



Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Mehmet Ekici, Neto, Eljif Elmas, Valbuena



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Soldado (dk. 8 ve 44), Aatif (dk. 12), Şener (dk. 53), Giuliano (dk. 86) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Espinoza, Kucher (Kayserispor), Josef De Souza, Aatif (Fenerbahçe)