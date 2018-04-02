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48 orta yaptı, 23 şut attı ama ’yı geçemedi

’de Avrupa bileti kovalayan , 6 haftadır maç kaybetmediği sahasında ’ya boyun eğdi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Göztepe 48 orta yaptı, 23 şut attı ama Kasımpaşa’yı geçemedi
, ligin flaş ekibi 'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, galibiyete ve Trezeguet ile ulaştı. Göztepe'de Kosanovic 70. dakikada ikinci sarıdan atıldı. 42'de 'nın ağlara gönderdiği top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bir topu direkten dönen Göztepe, maçta 23 şut ve 48 ortada sonuca ulaşamazken, 8 kurtarış yapan kaleci Ramazan Köse, Paşa'nın 3 puanının mimarı oldu.

?GÖÇEK GOLÜ VERMEDİ
Göztepe, Kasımpaşa karşısında ilk yarının son dakikasında Demba Ba ile ağları havalandırdı ancak hakem , Demba Ba'nın golden önce Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

GÖZTEPE-KASIMPAŞA: 0-2
GOLLER: Veysel Sarı (Dk.24), Trezeguet (Dk. 90+2)
KIRMIZI KART: Kosanovic (Dk.70)
SARI KARTLAR: Gouffran, Rotman / Pavelka
GÖZTEPE: Beto 5, Sabri 5, Wallace Reis 6, Leo 6, Traore 5 (Dk.45+3 Kosanovic 6), Halil 6, Poko 6, Castro 5, Gouffran 6 (Dk.60 Tayfur 6), Scarione 5 (Dk.77 Rotman 5), Demba Ba 7
KASIMPAŞA: 9, Popov 6, Veysel Sarı 7, Omeruo 6 (Dk.81 Ben Youssef ?), Veigneau 6, Koita 6, Sadiku 7, Pavelka 7, Trezeguet 7 (Dk.90+3 İlhan Depe ?), Ahmed Ildiz 6, Mbaye Diagne 6 (Dk.66 Samuel Eduok 6)
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Erdem Bayık
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Göztepe 48 orta yaptı, 23 şut attı ama Kasımpaşa’yı geçemedi
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