Göztepe 48 orta yaptı, 23 şut attı ama Kasımpaşa’yı geçemedi

Kasımpaşa
,
ligin flaş ekibi Göztepe
'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, galibiyete Veysel Sarı
ve Trezeguet ile ulaştı. Göztepe'de Kosanovic 70. dakikada ikinci sarıdan atıldı. 42'de Demba Ba
'nın ağlara gönderdiği top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bir topu direkten dönen Göztepe, maçta 23 şut ve 48 ortada sonuca ulaşamazken, 8 kurtarış yapan kaleci Ramazan Köse, Paşa'nın 3 puanının mimarı oldu. ?GÖÇEK GOLÜ VERMEDİ
Göztepe, Kasımpaşa karşısında ilk yarının son dakikasında Demba Ba ile ağları havalandırdı ancak hakem Hüseyin Göçek
, Demba Ba'nın golden önce Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. GÖZTEPE-KASIMPAŞA: 0-2 GOLLER:
Veysel Sarı (Dk.24), Trezeguet (Dk. 90+2) KIRMIZI KART:
Kosanovic (Dk.70) SARI KARTLAR:
Gouffran, Rotman / Pavelka GÖZTEPE:
Beto 5, Sabri 5, Wallace Reis 6, Leo 6, Traore 5 (Dk.45+3 Kosanovic 6), Halil 6, Poko 6, Castro 5, Gouffran 6 (Dk.60 Tayfur 6), Scarione 5 (Dk.77 Rotman 5), Demba Ba 7 KASIMPAŞA: Ramazan Köse
9, Popov 6, Veysel Sarı 7, Omeruo 6 (Dk.81 Ben Youssef ?), Veigneau 6, Koita 6, Sadiku 7, Pavelka 7, Trezeguet 7 (Dk.90+3 İlhan Depe ?), Ahmed Ildiz 6, Mbaye Diagne 6 (Dk.66 Samuel Eduok 6) HAKEMLER:
Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Erdem Bayık