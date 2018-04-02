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: "Hata lüksümüz kalmadı"

'in 27. haftasında , deplasmanda 'u 5-0 mağlup ederken sarı lacivertlilerde Roberto Soldado attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. İspanyol yıldız maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 23:07
Roberto Soldado: Hata lüksümüz kalmadı

, 'in 27. haftasında 'u 5-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. 8. ve 44. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük payı olan maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Soldado, "Artık içinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan her maç bizim için final. Şampiyonluk yolunda hata lüksümüz kalmadı. Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Takımımız bugün çok istekliydi. Golden sonra maç skora gitti. Çok iyi maç çıkardık. Özgüven ve moral açısından çok önemli. Aslında iyi bir derbi karşılaşması çıkarmıştık, sadece golü bulamamıştık. Bu süreçte milli takıma giden çok arkadaşımız oldu. Biz fikir olarak birbirimizi biliyoruz. Maçta gol sonrası biz üst sıralara gittik, rakibimiz alt sıralara geriledi. Çok iyi oyun çıkardık" dedi.

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