Son 5 sezonun en başarılı Sivasspor'u

Spor Toto Süper Lig'e bir sezon aradan sonra yeniden yükselen Demir Grup Sivasspor, puan tablosundaki başarı grafiği ile dikkati çekiyor.

2015-2016 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden dönen kırmızı-beyazlı takım, 27 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki son 5 sezonun 27. haftası itibariyle en iyi performansını sergilemiş oldu.

Sivas ekibi, 27. haftalar itibariyle Süper Lig'de mücadele ettiği 2015-2016 sezonunda 21, 2014-2015 sezonunda 31, 2013-2014 sezonunda 40 ve 2012-2013 sezonunda 35 puan toplamıştı.

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde 2011-2012 sezonunda 27 haftalık periyotta 42 puan toplarken, bu süreçten sonra inişli-çıkışla bir grafik çizmiş ve 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti.

PUANLARI EVİNDE TOPLADI

Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı takım, 27 haftalık periyotta evinde çıktığı 14 maçtan 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup olarak 27 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan periyotta deplasmanda çıktığı 13 maçtan 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu. Maç başı 1,51 puan ortalamasıyla oynayan Demir Grup Sivasspor, 27 haftada rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer ettiği ve 27 haftalık periyotta 11 golle takıma önemli katkı sağlayan 34 yaşındaki Kone, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa (3), Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor (2), Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'da Thievy Bifouma 6, Hakan Arslan 5, Robinho 3, Delvin Ndinga 2, Emre Kılınç 2, Zoro Cyriac 2, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Serhiy Rybalka, Vitaly Dyakov, birer golle takımına katkı sağladı.