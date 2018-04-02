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Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren , gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Brezilyalı yıldızı Anderson 'nın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Beşiktaş, Talisca kararını verdi
Attığı golle 'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi: Bonservisi alınacak… Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran 'nın da iştahını kabartmıştı. Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı. Yönetim, oyuncu için tüm fedakârlığı yapıp bonservisini alma kararı verdi. Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak. Amaç, 21 milyon Euro'nun üzerine satarak kâr getirecek bir operasyona imza atmak.

TALİSCA ATIYOR KARTAL UÇUYOR
Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.
Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın etkili olduğu karşılaşmalarında 6 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 15 milyon 400 bin lira performans primini hak etti.
Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 5 milyon Euro kazandı.
Göztepe formülleri
Ligde 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'ın gördükleri 4. sarı kartlarla cezalı duruma düşmesi Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında zoraki rotasyona gidecek olan 'in orta sahada Necip ve Medel'e görev vermesi bekleniyor. Adriano'yu da seçenekler arasında değerlendiren Güneş, defansta ise Pepe ve Tosic'i oynatmayı planlıyor.

TARAFTAR: BİZ SAHADA KAZANACAĞIZ BABEL!
Babel, Başakşehir'in Akhisar'ı 2-1 yendiği maçtan sonra Twitter'dan imalı bir mesaj paylaştı. Hollandalı futbolcu, turuncu-lacivertli ekibin tartışmalı 2. golünün ardından, "Bir şeyler tweetlemek istiyorum ama sessiz kalmalıyım" diye yazdı. Bir takipçisi, "Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız" derken, Babel, "Katılıyorum" karşılığını verdi.
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Beşiktaş, Talisca kararını verdi
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