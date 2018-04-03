Ahmet Ağaoğlu: Zor işleri severiz

Trabzonspor
Başkan Adayı Ahmet Ağaoğlu
, Ajansspor'a konuştu. "Trabzonspor'daki her neferin bu zorluğu sırtlaması gerekiyordu" diyen Ağaoğlu, "Ben de arkadaşlarımla göreve talip oldum. Trabzon insanını bu ülkenin geneliyle karşılaştırırsak farklı özellikleri olan bir toplum olduğumuzu söyleyebilirm. Zor işleri severiz. Beşiktaş feda diye çıktı yola. Biz de sabır diye çıkıyoruz. Bu üç senelik süreçte Trabzon yarışın içerisinde olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için çok büyük sıkıntıların altına girmemizin gereği yok" ifadesini kullandı.