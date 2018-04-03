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: Zor işleri severiz

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'da başkanlığa resmen aday olan açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu zor işleri sevdiğini ve Trabzonspor'u şampiyonluk yarışına dahil etmek için çok büyük sıkıntıların altına girmeye gerek olmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Ahmet Ağaoğlu: Zor işleri severiz
Başkan Adayı , Ajansspor'a konuştu. "Trabzonspor'daki her neferin bu zorluğu sırtlaması gerekiyordu" diyen Ağaoğlu, "Ben de arkadaşlarımla göreve talip oldum. Trabzon insanını bu ülkenin geneliyle karşılaştırırsak farklı özellikleri olan bir toplum olduğumuzu söyleyebilirm. Zor işleri severiz. Beşiktaş feda diye çıktı yola. Biz de sabır diye çıkıyoruz. Bu üç senelik süreçte Trabzon yarışın içerisinde olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için çok büyük sıkıntıların altına girmemizin gereği yok" ifadesini kullandı.
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Ahmet Ağaoğlu: Zor işleri severiz
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