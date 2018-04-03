Aykut Kocaman: Aziz Yıldırım'a müteşekkirim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, "3 takımdan gerideyiz. Rakipler kazanınca puan farkı büyüdü. Olmak veya olmamak maçıydı. Beklediğimin çok üstünde bir skorla rahat kazandık. Kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremiz yok.
Sonra duruma bakacağız" diye konuştu. Kocaman, başkan Aziz Yıldırım
'ın, "Seçimi kazanırsam Kocaman'ı göndermem" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Başkanın açıklamasıyla ilgili zihnimde hiçbir şey yok. 7 maçı kazanalım, durum değerlendirmesini yaparız. En zor zamanlarda hep gerekli desteği verdi, kendisine müteşekkirim"
yorumunu yaptı.