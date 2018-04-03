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: 'a müteşekkirim

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Aykut Kocaman: Aziz Yıldırım'a müteşekkirim
Fenerbahçe Teknik Direktörü , "3 takımdan gerideyiz. Rakipler kazanınca puan farkı büyüdü. Olmak veya olmamak maçıydı. Beklediğimin çok üstünde bir skorla rahat kazandık. Kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Sonra duruma bakacağız" diye konuştu. Kocaman, başkan 'ın, "Seçimi kazanırsam Kocaman'ı göndermem" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Başkanın açıklamasıyla ilgili zihnimde hiçbir şey yok. 7 maçı kazanalım, durum değerlendirmesini yaparız. En zor zamanlarda hep gerekli desteği verdi, kendisine müteşekkirim" yorumunu yaptı.
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Aykut Kocaman: Aziz Yıldırım'a müteşekkirim
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