Celta Vigo, Emre Mor için psikolog hamlesi

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue'nin talebi doğrultusunda takım psikoloğu, Emre Mor'la özel olarak çalışmaya başladı.

Uyum problemleri yaşayan ve teknik direktörüyle arasında sorunlar Emre Mor, takımının oynadığı son 2 lig maçında kadroda kendine yer bulamamıştı. Milli oyuncunun, davranışlarını düzeltene kadar kadroya alınmayacağı öğrenildi.

Celta Vigo'nun, bu sezon La Liga'da sadece 893 dakika sahada kalabilen Emre Mor'u satmak istediği de gelen haberler arasında. Öte yandan saha dışı problemleriyle adı sıkça anılan 20 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan herhangi bir takımın İspanyol ekibine teklif götürmediği belirtiliyor.

Emre Mor, Celta Vigo tarafından 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilmişti.