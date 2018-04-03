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Come to Turkey

, terör olayları sırasında, “Ülkene geri dönmelisin” diyen tanıdıklarına, “Ben ’a aşık oldum. Gerçekte size anlatıldığı gibi değil” yanıtını veriyor

Giriş Tarihi: 3.4.2018
ABD'li futbolcu Jessica, 6 yıl sonra Beşiktaş'la futbola dönüş öyküsünü SABAH'a anlattı:

4 ay önce anne olan Jessica O'Rourke Çarmıklı, 'nin Batı medyasında farklı yansıtılmasından şikâyetçi...

Jessica O'Rourke, bir gezgin... ABD'de Philadelphia'da dünyaya gelen Jessica dünyayı merak ettiği için yollara düşüyor.
, Avrupa ükeleri, Rusya ve Türkiye... Dünyada pek çok yeri görmesine karşın tatil için geldiği Türkiye'den ayrılamıyor. Önce öğretmenlik yapmaya başlıyor, ardından spor kariyeri sayesinde ve 'ta görev alıyor.
Bu esnada Beşiktaş kapısını çalıyor.
Daha önce ABD, İspanya ve Rusya'da futbol oynayan Jessica'ya &quot;Come to Beşiktaş&quot; önerisi geliyor. Ve 6 yıldır futboldan uzak olan Jessica, siyah-beyazlı formayla sahalara dönüyor. Bu esnada Türkiye'de tanıştığı 'dan evlilik teklifi alıyor. Önce evlilik sonra Leo Deniz'in dünyaya gelişi... 32 yaşındaki Jessica, anne olarak da geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıktı. Hikâyesini Türkçe anlatan Jessica, Bebek'teki evinde SABAH Spor'a konuştu:
Türkiye maceran nasıl başladı?
10 yıl önce tatil için Antalya'ya gelmiştim, ardından 'u da gördüm ve bu şehre aşık oldum. Bence dünyanın en güzel şehirlerinden birisi burası.
O zamanlar okuyordum, futbola ABD'de yeni başlamıştım. Dünya çok büyük ve hep merak etmişimdir. Önce yakın yerlere gittim, Arjantin'e gittim, Güney Amerika'yı gezdim.
ABD dünyanın en büyük ülkelerinden ama sana yetmedi sanırım.
Amerika'da her şey aynı, her yer, herkes birbirine benziyor. Ben dünyayı gezip insanlar nerelerde nasıl yaşıyorlar, bunu keşfetmek istedim.
Türkiye'de nasıl karşılandın?
Burada insanlar &quot;Herkes ABD'ye gitmek istiyor, sen neden buradasın&quot; diye soruyor. Futbolcu olduğumu söyleyince inanmıyorlar. Türkiye'de insanlar da sıcak, samimi, içten, güler yüzlü. Bunun dışında öğretmenlik yaparken çok keyif aldım. Okulda öğrencilerle futbol oynuyordum. Kızlar önce şaşırdı ama sonra onlar da benimle oynamaya başladı. Derslerde İngilizce, öğlen aralarında futbol öğretiyordum.
Futbola nasıl başladın?
Babam futbol antrenörü. Erkek kuzenlerim futbol oynarken beni kaleye geçirirlerdi. Bir gol yediğimde babam çok kızmıştı. Maceram o kızgınlıkla başladı. O günden sonra hep daha iyi futbolcu olmak için çalıştım. Futbol sayesinde üniversiteyi yüzde 100 bursla okudum. Daha sonra transfer olup farklı ülkeleri görebildim, çok güzel takım arkadaşlarım oldu, başka kültürler gördüm.
Futbol benim hayatımı değiştirdi.
Sertliği de öğrendim, ayakta kalmayı da... Tüm genç kızlara özellikle hayatı öğrenmek için tavsiye ederim.


O REKLAMLA GERÇEĞİ GÖRDÜLER

Türk Hava Yolları'nın reklamında da oynadın. Bu reklam sonrası yurt dışındaki çevrenden nasıl tepkiler aldın?
Güzel bir reklam oldu. Farklı ülkelerdeki tanıdıklarım internetten ulaşarak, &quot;Medyadan gördüklerimizle senin anlattıkların çok farklı, inanamıyoruz&quot; dediler. Açıkçası insanlar Türkiye'ye gelmekten çekiniyorlardı. Çünkü yurt dışındaki haber kanallarında Türkiye'yle ilgili hep olumsuz, terör haberlerine yer veriliyor. Reklam sonrası beni tanıyan çok kişi gördüklerine inanamadıklarını söylediler... Ben de, &quot;Türkiye size anlatıldığı gibi değil, gelip görmelisiniz&quot; dedim ve diyorum.
İstanbul'da yaşadığın yerlerde terör saldırıları yaşandı. Ailenin tepkisi ne oldu, geri dönmeyi düşündün mü?
Ne yazık ki terör artık bir dünya gerçeği. ABD'de de sık sık okullarda bir çocuk silahla arkadaşlarına ateş açıyor. Bu da terör. Okullardaki saldırılar da korkunç değil mi? Ben hep pozitif bakıyorum. 10 yıl önce geldiğimde İstanbul'a aşık oldum. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada çok pozitif şeyler oluyor.
Beşiktaş'la yolun nasıl kesişti?
Türkiye'de üçüncü yılımdı, öğretmenlik yapıyordum. Beşiktaş Kadın Takımı'nın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu yeni oyuncular arıyormuş. Vizyonu olan bir insan. Benden futbol dışında Türkiye'deki genç kızlara örnek olmamı, onları futbola yönlendirmemi istedi. Beşiktaş geçen iki sezonu çok iyi geçirdi, gelecek sezon genç ve tecrübeli isimleriyle bu takım şampiyon olacak kapasiteye sahip.

MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEYİ ÇOK İSTERİM

&quot;Geçen yıl antrenörümüz , 'Ay-Yıldızlı formayı giymek ister misin' sorusunu yöneltti. Türk pasaportu için başvuru yaptık, sonucunu bekliyoruz. Umarım bu ay iyi bir haber çıkar. Doğum sonrası kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Tekrar sahalara döndüğüm için de çok mutluyum. Mutlu hocanın eşi de benimle aynı dönemde ikiz bebek doğumu yaptı. O yüzden durumumu çok iyi anlıyor ve bana çok yardımcı oluyor.&quot;

MARMARİS'TE EVLİLİK TEKLİFİ

Eşin Oğuzhan Çarmıklı ile nasıl tanıştın? İstanbul Open organizasyonu için Garanti Koza'da çalışıyordum. Oğuzhan da gençlerden biriyle kariyeri ve gelişimi için ilgileniyordu. Bu sebeple tanıştık ve çok iyi arkadaş olduk. Güzel bir grubumuz vardı. Beraber halı sahada futbol oynuyor, kayağa gidiyorduk. Marmaris Karacasu'ya gittiğimizde benden hoşlandığını söyledi. İki yıl sonrasında aynı yerde bu kez evlenme teklifi yaptı, çok özel bir andı.

JESSİCA İÇİN TÜRK YEMEKLERİ!

Börek: Bayılırım
Karnıyarık: Çok sevdim
Kokoreç: Almayayım
Midye: Severim
Patlıcan: Vazgeçilmezim
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