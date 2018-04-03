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, Juventus'tan ayrılıyor

İtalya Seri A takımlarından Juventus'un teknik direktörü sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 21:18
Massimiliano Allegri, Juventus'tan ayrılıyor

Deneyimli çalıştırıcı gelecek planlamasını şu şekilde anlattı "Kesinlikle yurt dışına gideceğim. İtalya'da işim bitti.

Bu açıklamanın üzerine İtalyan teknik direktörün adı takımlarından Chelsea ile anılmaya başladı. Ligde 31 hafta sonunda topladığı 56 puanla 5. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alması bir hayli zor görünen Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte'yle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basınına göre Chelsea, Conte'nin yerini Allegrini ile dolduracak. 50 yaşındaki teknik adam bundan dört yıl önce Juventus teknik direktörlüğüne de Antonio Conte'nin ardından gelmişti.

Allegrini'nin adı son zamanlarda Arsenal ile de sıklıkla anılıyordu.

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Massimiliano Allegri, Juventus'tan ayrılıyor
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