Trabzonspor ilk yarıyı aratıyor

Trabzonspor
, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kaldı. Ersun Yanal
ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay
yönetiminde çıkışa geçen bordo- mavililer, ligin 16 haftalık ilk bölümünü lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde bitirmişti. Ancak ilk 16 hafta sonunda 28 puanla 1,75 puan ortalaması tutturan Trabzonspor, bunun devamını getiremedi ve 11 maçta 14 puan toplayabildi.
Bordo-mavili futbolcular, bu dönemde 1,27 puan ortalamasıyla 57 puanlı lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde 5. sırada kalarak hayal kırıklığı yarattı. ?AVRUPA'NIN OFSAYT KRALI
Bu sezon ligde maç başına 2,3 ofsayta düşme değeri olan Burak Yılmaz
, bu değer ile Avrupa'nın 9 büyük liginde zirveye yerleşti. Burak, Galatasaray mücadelesinde de 7 kez ofsayta düşmüştü.
Büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa
, bu sezon 21 maçta forma giydi ve gol atamadı.