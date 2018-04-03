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ilk yarıyı aratıyor

, 'ın ardından ile zirveye ortak olmuştu. Ancak ligin ikinci yarısında her şey alt üst oldu ve lider ile aradaki puan farkı 15'e çıktı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Trabzonspor ilk yarıyı aratıyor
, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kaldı. ile yollarını ayırdıktan sonra yönetiminde çıkışa geçen bordo- mavililer, ligin 16 haftalık ilk bölümünü lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde bitirmişti. Ancak ilk 16 hafta sonunda 28 puanla 1,75 puan ortalaması tutturan Trabzonspor, bunun devamını getiremedi ve 11 maçta 14 puan toplayabildi. Bordo-mavili futbolcular, bu dönemde 1,27 puan ortalamasıyla 57 puanlı lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde 5. sırada kalarak hayal kırıklığı yarattı.

?AVRUPA'NIN OFSAYT KRALI
Bu sezon ligde maç başına 2,3 ofsayta düşme değeri olan , bu değer ile Avrupa'nın 9 büyük liginde zirveye yerleşti. Burak, Galatasaray mücadelesinde de 7 kez ofsayta düşmüştü.

Büyük umutlarla transfer edilen , bu sezon 21 maçta forma giydi ve gol atamadı.
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Trabzonspor ilk yarıyı aratıyor
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