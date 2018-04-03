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Şanslı şut!

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Şanslı şut!
Bu sezon Süper Lig'de 21 karşılaşmada forma giyen , ikinci golünü dün atarken, Kayserispor'a karşı forma giydiği 6. maçında 5. golüne ulaştı. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ve karşılaşmayı televizyon başında takip eden Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı , Aatif'in ceza sahası dışından sert şutunda gelen golü sosyal medyadan paylaşıp "Şanslı şut" notunu düştü.

Dün gördüğü kartla cezalı duruma düşen Aatif maçtan sonra şunları söyledi: "Salakça bir kart gördüm. Kazanamasaydık yarış bizim için bitecekti ama umudumuzu son 7 maça taşıdık."
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