Bu sezon Süper Lig'de 21 karşılaşmada forma giyen Aatif
, ikinci golünü dün atarken, Kayserispor'a karşı forma giydiği 6. maçında 5. golüne ulaştı. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ve karşılaşmayı televizyon başında takip eden Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Janssen
, Aatif'in ceza sahası dışından sert şutunda gelen golü sosyal medyadan paylaşıp "Şanslı şut" notunu düştü.
Dün gördüğü kartla cezalı duruma düşen Aatif maçtan sonra şunları söyledi: "Salakça bir kart gördüm. Kazanamasaydık yarış bizim için bitecekti ama umudumuzu son 7 maça taşıdık."