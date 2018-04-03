Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olmasının ardından yaptığı basın toplantısında istifa sinyali veren teknik direktör Marius Sumudica'nın, bugün kulüp yönetimi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından ayrılık sinyali veren Sumudica şöyle konuşmuştu "Bu akşam düşüneceğim. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanamam. Her zaman yüzüne konuşan biriyim. Hiçbir zaman birinin arkasından konuşmadım. Bugün gerçekten benim için çok büyük bir utanç oldu. Bugün takımın neredeyse yarısı oynamadı. Takımın yarısı eksikti. O yüzden 3'lü stoper düşündüm. Bence bu sistemin bir hatası değil. Kendimi Türkiye'de çok iyi hissettim. Çok sevdiğim bir ülke. Başkanla bir toplantımız olacak. Çünkü yüreğimde bir acı var. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Bazen hatalar yapabiliyorum."

Bunun üzerine Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada Sumudica'ya olan güvenlerinin tam olduğunu belirtmiş ve galibiyetin de mağlubiyetin de mesuliyetini üzerlerine almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Kayserispor önümüzdeki hafta Trabzonspor'la karşılaşacak ve Rumen teknik adam, takımının başında olacak.