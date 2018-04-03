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spor'da Kayserispor hazırlıklarına başladı

'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan spor, önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 19:02
Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıklarına başladı

spor, 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.

Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı.

, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıklarına başladı
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