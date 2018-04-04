Alex: Meyveleri gelecekte toplayacaksınız

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Altınordu
Kulübü'nün 12 yaş altı takımları için düzenlediği İzmir
Kupası için yeniden Türkiye
'de... Petrol Ofisi firmasının desteğiyle Türkiye'ye gelen Alex'in katıldığı Çırağan Sarayı
'ndaki toplantıda Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu da yer aldı. Alex, "Türkiye'ye gelmeden önce de Altınordu hakkında fikrim vardı. Galatasaray derbisi için geldiğimde biraz daha tanıdım. Altınordu'ya bu projeden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecekte meyvelerini alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir"
şeklinde konuştu. KÂR AMACI GÜTMÜYORUZ
Altınordu Başkan Vekili Orhunbilge de organizasyonu 5. kez düzenlendiklerini aktararak, "Geriye dönüp baktığımızda 'ne yaptınız' derlerse, cevabımız 'bu toprakların çocuklarına güvendik' olacaktır" diye konuştu. Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Abbasoğlu ise "Altınordu Kulübü geleceğin altyapısını oluşturan güzide kulüplerimizden biri. Bu birliktelikten keyif alıyoruz. Kâr amacı gütmeyen bir yol arkadaşlığı bize keyif veriyor" şeklinde görüş belirtti. Cuma günü İzmir'de Alex de Souza'nın başlama vuruşuyla start alacak 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla oynanacak turnuvada, 10'u Süper Lig ekibi olmak üzere 22 kulübün 12 yaş altı takımları Türkiye'yi temsil edecek. FELİPE'Yİ ÖMÜR BOYU TOPLA GÖRECEĞİZ
Altınordulu sporcuların da sorularını yanıtlayan Alex, oğlu Felipe de Souza'nın profesyonel futbolcu olup olmayacağı sorusuna, "Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. Profesyonel futbolcu olur mu, hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu her zaman futbol topuyla göreceğimiz kesin" yanıtını verdi.