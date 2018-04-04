Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 28. haftasında 'la karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 18:45
Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 28. hafta maçında, 8 Nisan 2018 Pazar günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İşte Aykut Kocaman'ın yeni forveti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN