Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sofiane Feghouli en iyi sezonunu geçiriyor

Sofiane Feghouli en iyi sezonunu geçiriyor Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, bu sezon attığı 7 gol ve yaptığı 8 asistle her 115 dakikada bir ağları havalandırırken, bu değer kariyerinin en üst seviyesi oldu

Giriş Tarihi: 4.4.2018