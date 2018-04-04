Sofiane Feghouli en iyi sezonunu geçiriyor

Trabzonspor
karşısında G.Saray'ı 1-0 öne geçiren gole imza atan Feghouli Türkiye kariyerindeki 7. golünü atarken, bu sezon yaptığı 8 asistle birlikte, geride kalan haftalarda her 115 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Feghouli bu ortalamasıyla aynı zamanda futbol kariyerinin en üst seviyesine ulaşmayı başardı. Cezayirli oyuncu, önce 2014- 2015 sezonunda Valencia ile bin 943 dakikada 6 gol atıp, 8 asist yapmış her 138 dakikada bir skoru değiştirmeyi başarmıştı. Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol, 7 asistle kariyerinin en fazla gole katkı yaptığı lig sezonunu yaşıyor.