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başkanlığa aday olmayacak

ekiplerinden 'da başkan , hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 23:13
Muharrem Usta başkanlığa aday olmayacak

Kulübü Başkanı , hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

TRT Spor'da katıldığı programda açıklama yapan Usta, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aday çıkmamış olsaydı ya kongre iptali yapacaktık ya da yeni bir listeyle Trabzonspor'u taşımaya devam edecektik. Şimdi adayımız var. Ahmet Bey aday oldu, ekibini kuruyor. Arkadaşlarıma da söyledim, bundan sonra bize düşen şey, Ahmet Bey'e destek olmaktır. Kongrede kesinlikle aday olmayacağız. Aday çıkmamış olsaydı devam edecektik. Ahmet Bey çıktıktan sonra bütün camianın ona sahip çıkması ve destek vermesi lazım."

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Muharrem Usta başkanlığa aday olmayacak
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