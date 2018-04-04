Son kale düştü

Süper Lig
'e zaman zaman kalite eleştirileri getirmek mümkün ama herhalde söylenecek en son şey çekişme olur. Avrupa'da bu sezon büyük ligler senaryosu belli bir oyundan öteye gidemedi. 2 sene önce Leicester City'nin ortalığı kasıp kavurduğu İngiltere'de Manchester City rakiplerine tur bindirdi,
masallar ve hayaller yerini hayatın gerçeklerine bıraktı. Heyecan tabutuna son çiviyi ise Juventus çaktı. İşte lig lig Avrupa'nın zirvesinin değişmeyecek gibi görünen tablosu; GUARDİOLA TUTULMUYOR
Avrupa'nın en teknik ve hücuma dayalı takımını oluşturan Manchester City, muhteşem sezonunu Premier Lig şampiyonluğu ile taçlandırmak üzere. 16 puan fark attığı Manchester United'ı cumartesi günü derbide yenerse şampiyonluğunu ilan edecek olan Pep Guardiola yönetimindeki
City, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Arsenal'e de toz yutturdu. BARCELONA NAMAĞLUP
İspanya'da da durum farklı değil. Barcelona
7. kez geriye düştüğü maçı çevirip 30'uncu hafta sonunda da namağlup unvanını korumayı başardı. Lionel Messi önderliğinde son 8 haftaya 9 puan farkla giren Barça, arada beraberliklerle teklese de ikinci Atletico Madrid kendilerini zorlayabilecek gibi görünmüyor. BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ
Bayern Münih'in Almanya Bundesliga'daki ağırlığı malum. Daha yeni filizlenen oyuncuları dahi rakiplerinden koparıp alan Bayern, son olarak Dortmund'u 6-0 yenip gövde gösterisi yaptı.
69 puanlı Bayern de cumartesi günü şampiyon olabilir, çünkü bitime 6 hafta onlara en çok yaklaşabilen ekip 52 puanlı Schalke! MONACO KAYIPLARDA
Geçen sezon şampiyonluğu PSG
'nin elinden alan Monaco, bu sezon rakibiyle yarışamıyor. Yıldızlarını astronomik bedellerle elden çıkaran Jardim'in ekibi 30 maçta 66 puan topladı, PSG'nin ise 83 puanı var. NAPOLİ'NİN NEFESİ YETMEDİ
Avrupa'nın en çekişmeli ligi görüntüsündeki İtalya Serie A'da Juventus
gücünü son düzlükte yine kanıtladı. Uzun süre Napoli'nin lider götürdüğü ligde yaklaşık 4 ay gol dahi yemediler.
Böylesi korkunç bir performans karşısında Sarri'nin öğrencileri direnmeye çalışsa da son Sassuolo beraberliği bellerini büktü. Milan'ı 3-1 yenip farkı 4'e çıkaran Juve, Napoli
'yi evinde ağırlamanın avantajına da sahip. Avrupa'da son kale de düşmüş görünüyor.