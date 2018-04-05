Rıza Çalımbay "3 ihtimal değil tek ihtimal"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cumartesi günkü Kayserispor maçı öncesi tesislerde gazetecilerle buluştu. Avrupa kupalarına katılım için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, "Bizim için hayati değerde önemli bir maç olacak. Avrupa yolunda mutlaka kazanmalıyız. Bu, üç ihtimalli değil, tek ihtimalli bir karşılaşma. Bize, futbolcu arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza önemli işler düşüyor. Kongre ya da başka bir şeyi düşünecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

HAKEM DE HATA YAPTI

"Türkiye'deki forvetlerin içinde Burak'ta olan özellik belki de hiçbirisinde yok" diyen tecrübeli teknik adam, "Öne çok güzel koşular yapan bir isim. Tabii ki ofsayta düşecek. Galatasaray maçında ben bir ara yardımcı hakemin yanına gidip, 'Hocam hepsinde haklısın ancak bir pozisyonda ofsayt yok' dedim. Oluyor, kolay değil. 'Burak şunu yaptı, bunu yaptı' diye konuşmaya gerek yok. Trabzonspor'a Burak'ın katkısı konuşulmaz bile, mükemmel işler yaptı. Oynadığı maç sayısı az, attığı gol sayısı fazla" diye konuştu. 7 hafta kaldığını söyleyen Çalımbay, "Maçlarımızı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tek hedefimiz, ligi çok iyi bir yerde tamamlayacağız. Bu kongre Trabzonspor'u rahatlatacak, buradan kuvvetli bir şekilde çıkacak. Onun için hiçbir sıkıntı olmayacaktır" diye konuştu.

FIFA ÖNÜNDE ÇADIR KURDULAR

Trabzonsporlu taraftarlar, 2010-2011 sezonuyla ilgili devam eden şike sürecinde hak arayışını sürdürmek için FIFA binası önünde çadır kurdu. "Aydınlığın gücü, elbet yenecektir karanlığı!" sloganıyla eylemlerini sürdüren bordomavililer için kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz şikeye karşı mücadelesini FIFA nezdinde sürdürmektedir. Taraftarlarımız FIFA binasının önünde çadır kurarak; hak ve adalet yolunda yeni bir eyleme başlamışlardır" ifadelerine yer verildi.

AĞAOĞLU LİSTESİNİ AÇIKLIYOR

Trabzonspor'un hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarının bugün mesai saatleri içerisinde listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Mevcut başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu listesini bugün saat 09.30'da Divan Kurulu'na teslim edecek. Ağaoğlu'nun listesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.