Şenol Güneş'in Adriano planı

Dizindeki
sakatlık nedeniyle hafta başından bu yana antrenmanlara katılmayan Gökhan Gönül
, dün çalışmalara başladı. Takımdan ayrı yürüyüş yapan yıldız futbolcunun tedavisinin olumlu bir şekilde ilerlediği ve Göztepe
maçına yetişme ihtimali bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise Gökhan'ı riske etmek istemediği, bu nedenle de sağ bekte Adriano alternatifi üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. PEPE İLE Q7'DEN RONALDO'YA TEBRİK
Juventus'a attığı şık golle futbol gündemine damga vuran Cristiano Ronaldo
'yu kutlayanlar arasında milli takım arkadaşları Quaresma ve Pepe de vardı. Adriano
ve Babel, Portekizli yıldızı tebrik eden diğer Beşiktaşlılar oldu.