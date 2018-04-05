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'in planı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör , dizindeki sakatlık sebebiyle bir süredir çalışmalara katılamayan 'ü riske etmeyerek 'yu sağ bekte görevlendirmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Şenol Güneş'in Adriano planı
Dizindeki sakatlık nedeniyle hafta başından bu yana antrenmanlara katılmayan , dün çalışmalara başladı. Takımdan ayrı yürüyüş yapan yıldız futbolcunun tedavisinin olumlu bir şekilde ilerlediği ve maçına yetişme ihtimali bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise Gökhan'ı riske etmek istemediği, bu nedenle de sağ bekte Adriano alternatifi üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.

İLE Q7'DEN RONALDO'YA TEBRİK
Juventus'a attığı şık golle futbol gündemine damga vuran 'yu kutlayanlar arasında milli takım arkadaşları Quaresma ve Pepe de vardı. ve Babel, Portekizli yıldızı tebrik eden diğer Beşiktaşlılar oldu.
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Şenol Güneş'in Adriano planı
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