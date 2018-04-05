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saldırıya uğradı

İtalya Seri A takımlarından 'da forma giyen eski oyuncusu Blerim Dzemaili, antrenman çıkışı birkaç Bologna taraftarının fiziksel saldırısına uğradı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 22:46
Blerim Dzemaili saldırıya uğradı

Kariyerini İtalya Seri A takımlarından 'da sürdüren eski lı oyuncu , fiziksel saldırıya maruz kaldı.

İsviçreli futbolcu, antrenman çıkışı arabasında taraftarlara imza dağıtırken birkaç kişilik grup Dzemaili'ye fiziksel saldırıda bulundu. İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.

Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren kişiler; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.

2017 yılında Bologna'dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Montreal Impact'e transfer olan Dzemaili, 2018 yılında İtalyan ekibine geri dönmüştü.

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Blerim Dzemaili saldırıya uğradı
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