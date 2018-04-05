Boston Celtics'te Kyrie Irving sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics forması giyen Kyrie Irving, sol dizindeki sakatlığı nedeniyle 4-5 ay parkelere çıkamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcunun sol diz kapağında 2015 NBA Finalleri'nden beri bulunan vidaların çıkarılacağı ve tam olarak iyileşme sürecinin ise 4-5 ay süreceği belirtildi.

Irving, sezon başında Cleveland Cavaliers takımından Boston Celtics'e transfer olmuştu. Sezon boyunca Celtics'te 60 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu, 24,4 sayı, 5,1 asist ve 3,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.