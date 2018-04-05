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'den 'a sitem!

İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan , eski kulübü 'a sitem etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:15
Erkan Zengin'den Eskişehirspor'a sitem!

Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir kulübe gitmeme izin vermeyip, transfer sezonunun kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."

Eskişehirspor'dan İsveç takımı 'e transfer olan , kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmamış ve karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalmıştı.

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Erkan Zengin'den Eskişehirspor'a sitem!
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