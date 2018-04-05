Eskişehirspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı

Yücel İldiz ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih eden Eskişehirspor'da yönetim Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Yılmaz Vural ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Şahbaz, "Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık. Yılmaz Vural, büyük bir fedakarlık göstererek, hiç para almadan Eskişehirspor'a geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılmaz Vural, 1994-1995 futbol sezonunda da Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.