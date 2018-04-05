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Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden , tecrübeli teknik direktör ile anlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 13:02
Eskişehirspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı

Yücel İldiz ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih eden 'da yönetim ile anlaşma sağladı.

spor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Yılmaz Vural ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Şahbaz, "Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık. Yılmaz Vural, büyük bir fedakarlık göstererek, hiç para almadan Eskişehirspor'a geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılmaz Vural, 1994-1995 futbol sezonunda da Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

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Eskişehirspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı
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