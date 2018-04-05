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’den ’e başsağlığı mesajı

Teknik Direktörü , eski Başkanı ’in eşi ’in vefatından dolayı başsağlığı diledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:37
Fatih Terim’den Ali Şen’e başsağlığı mesajı

Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından 'in eşi 'in vefatından dolayı Teknik Direktörü , basına açık gerçekleşen antrenmanda açıklamalarda bulundu.

Ali Şen'in çok eski dostu olduğunu ve Benta Şen'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Terim, "Kendisine şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Ali ağabeye de Allah sabır versin. İnsanın tanıdığı, bildiği kişileri kaybetmesi çok kolay değil. Benta Hanım tanıdığım biriydi. Onun için çok üzgünüm. Tüm Şen ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Fatih Terim’den Ali Şen’e başsağlığı mesajı
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