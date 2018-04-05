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ilk senesinde şampiyonluk yaşamak istiyor

'ın Brezilyalı oyuncusu , "Maç maç bakıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:37
Galatasaraylı Mariano ilk senesinde şampiyonluk yaşamak istiyor

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan , şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Ne kadar önemli bir sürece girdiğimizin farkındayız. Maç maç bakıyoruz. Hepimizin amacı sezonun sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Yapmamız gereken en iyi şekilde odaklanıp maç maç konsantre olmak" dedi.

Trabzonspor mücadelesinde Feghouli'nin attığı gol ile ilgili de değerlendirmede bulunan Brezilyalı sağ bek, "Trabzonspor çok önemli bir maçtı ve önemli bir 3 puan aldık. İlk golde pas verdim. Çok çabuk gelişti. Sarı-kırmızı formayı gördüm kim olduğunu görmedim. Sadece sarı-kırmızı formaya bir pas atmak istedim ve Feghouli oradaydı" diye konuştu.

Martin Linnes ile olan forma rekabeti hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Martin ile aramıza çok güzel bir ilişki var. İkimizin de ortak amacı Galatasaray formasını en iyi şekilde terletip başarılı bir şekilde mücadele etmek. Performansımızın artmasında birbirimizin payı var. Sadece ikimizin değil bütün takımın, hocamızın, yardımcılarının payı var. Bunların hepsi bir araya gelince ikimizin de performansı otomatik olarak artıyor" ifadelerini kullandı.

Mariano sözlerini, "Türkiye'de ilk senem. İlk senemde böyle bir şampiyonluk yarışı olması güzel. 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Biz bir adıma daha öndeyiz. Önümüzdeki 7 maç çok önemli. Maç maç bakıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz" diyerek tamamladı.

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Galatasaraylı Mariano ilk senesinde şampiyonluk yaşamak istiyor
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