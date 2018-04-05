Yıldırım Demirören "Hatalar azalmalı"

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül töreninde önemli açıklamalar yaptı. Türk sporuna katkılarından dolayı TFF
Başkanı Yıldırım Demirören
'e teşekkür eden Yıldırım, "Türk futbolunda barış ve kardeşliğin sağlanması için de hakem hatalarının ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerekiyor" dedi. Yıldırım şunları söyledi: "Bundan 3 yıl önce Rize
'de Fenerbahçe
takımının otobüsü kurşunlanmıştır. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Başka herhangi bir takım FETÖ
saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Temennimiz FETÖ ile bu ülkenin devamlı mücadele etmesidir." 'UNUTMAYACAĞIZ
F.Bahçe, 4 Nisan 2015'te Rize ile oynanan maçın dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanması olayının yıl dönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı: "Hiçbir F.Bahçeli'nin unutmayacağı korkunç saldırının faillerinin bulunması için 3 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi sürüyor. Bu camia, hainlerin saldırılarına boyun eğmeyecek kadar büyüktür." F.BAHÇE YENİ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU
F.Bahçe'ye Gürsel Turizm
tarafından yeni
otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi. Can Bartu Tesisleri
'ndeki törene futbolcular da katıldı.