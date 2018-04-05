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"Hatalar azalmalı"

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Yıldırım Demirören Hatalar azalmalı
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül töreninde önemli açıklamalar yaptı. Türk sporuna katkılarından dolayı Başkanı 'e teşekkür eden Yıldırım, "Türk futbolunda barış ve kardeşliğin sağlanması için de hakem hatalarının ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerekiyor" dedi. Yıldırım şunları söyledi: "Bundan 3 yıl önce 'de takımının otobüsü kurşunlanmıştır. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Başka herhangi bir takım saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Temennimiz FETÖ ile bu ülkenin devamlı mücadele etmesidir."

'UNUTMAYACAĞIZ
F.Bahçe, 4 Nisan 2015'te Rize ile oynanan maçın dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanması olayının yıl dönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı: "Hiçbir F.Bahçeli'nin unutmayacağı korkunç saldırının faillerinin bulunması için 3 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi sürüyor. Bu camia, hainlerin saldırılarına boyun eğmeyecek kadar büyüktür."

F.BAHÇE YENİ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU
F.Bahçe'ye Gürsel tarafından otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi. 'ndeki törene futbolcular da katıldı.
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