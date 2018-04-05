Roberto Soldado "Kendimi hala beğenmiyorum"

Fenerbahçe
'nin 5-0 kazandığı Kayserispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Roberto Soldado
yüzde yüz performansına henüz ulaşmadığını söyledi. Özellikle düzeltişi ve vuruşuyla ilk golünde büyük alkış alan İspanyol forvet, Kayseri maçı sonrası Neto'nun da bulunduğu arkadaş grubuyla çıktığı yemekte istediği seviyede olamamaktan yakındı. Üst üste yaşadığı sakatlıkların kendisini geriye götürdüğünü belirten Soldado, "Bu yüzden yedek kulübesinde kaldım. Bana şansın gelmesini beklemeye başladım. Beşiktaş kupa, Galatasaray ve Kayseri maçlarında şans buldum ve bu şansları iyi kullandığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım
" ifadesini kullandı. ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ GÜÇLÜ "Performansımı
hâlâ beğenmiyorum"
diyen İspanyol golcü,
"Fenerbahçe'de daha yüksek seviyeye çıkabilirim. Birkaç maçta sürpriz kayıplar yaşadık ama şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Bu sezon için tek istediğim şey şampiyonluk. Bireysel olarak gelecek yıl daha iyi olacağıma inanıyorum
"
şeklinde konuştu. SINIR YOK
Soldado, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan'la korta çıktı. Büyük Kulüp'teki etkinlikte konuşan İspanyol santrfor, "Buraya gelerek bilinci artırmak istedim. Hayatta hiçbir sınır yoktur. Her şeyi başarabiliriz" dedi. Soldado şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Biz 21 puanı almayı başarırsak şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı. Burak Erdoğan ise, "Soldado'yla tenis oynamak istiyorum. En büyük F.Bahçe" dedi. ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Yeri geldikçe her zaman vurguluyorum, günümüz futbolunda ne kadar önemli bir yetenek olursan ol, mutlaka fizik açıdan çok güçlü olacaksın. Aksi takdirde yetenekler hiçbir şey ifade etmiyor. Soldado da yetenekli, futbolu bilen, deneyimli bir nokta santrfor. Ama son iki senesinin bir tanesi formsuz, bir tanesi de sakatlıkla geçince fizikten düştü. Şu anda da hâlâ benim iyi zamanlarında tanıdığım Soldado'nun fizik gücünün yarısında bile değil. Ama bir ilerleme olduğu da kesin. Zaten kalitesini de Kayseri'de attığı birinci gol ile çok net olarak gösterdi. ?GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Olgun olmak başka bir şey. Soldado aynaya bakmış ve kendini görmüş. Benzerleri gibi geçmişle yaşamadan veya kibrine yenilmeden çok mertçe bir öz eleştiri yapmış. Zaten belirttiği eksikleri olmasa sahada kulübeden daha çok vakit geçirir. Kalitesine ve tecrübesine inanılarak transfer edildi. Zor bir sakatlık yaşadı. Ancak vücut diline baktığınız zaman gerçekten de sahada neyi varsa veriyor, kulübede kaldığında da negatif gözükmüyor. Umarım genç oyuncular onun olgunluğundan kendilerine ders çıkarırlar.