Kerem Demirbay 4 yıl daha Hoffenheim'da

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Kerem Demirbay, takımının bir parçası olmaya devam edeceği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada özel bir şey oluştu. Daha birçok şeyin mümkün olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, sakatlık döneminde kulübünden çok destek aldığını kaydetti.

Hoffenheim'ın profesyonel futbol direktörü Alexander Rosen de Kerem'in yeni sözleşmesinin hem içeriye hem de dışarıya dönük güçlü bir sinyal olduğunu aktararak, "Bu, son yıllardaki iddialı ve başarılı yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında Hoffenheim'a transfer olan Kerem, Bundesliga'da 46 maçta 8 gol attı. Kerem, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 müsabakada 1 kez fileleri havalandırdı.