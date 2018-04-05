Manisaspor'da teknik direktör krizi

Geçen hafta deplasmanda oynanan Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşması öncesi çalıştırıcı Aytekin Viduşlu'nun istifa etmesiyle sarsılan siyah-beyazlılar, bu haftaki Adana Demirspor maçına antrenörsüz çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Maddi sorunlar yüzünden henüz lisanslı bir teknik adam bulamayan Manisaspor'un sorunu çözememesi durumunda çok ağır cezalar alabileceği bildirildi. Manisaspor, Elazığspor müsabakasında teknik sorumlu bulundurmaması, teknik sorumlunun basın toplantılarına katılmaması, doktor bulundurmaması, müsabaka isim listesinde en az 13 futbolcunun yer almaması gibi maddelerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.