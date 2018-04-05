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: "Kupaları biz kaldıracağız"

Bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirerek takımdan ayrı kalan , ’nin çok büyük bir kulüp olduğunu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 16:26
Mehmet Ekici: Kupaları biz kaldıracağız

'nin başarılı oyuncularından , Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Almanya'da oynadığı dönemlerde çok güzel zamanları olduğunu belirten Ekici, "U17 liginde Bayern ile şampiyon olduk. 17 yaşında A takımla idmanlara çıktım. Zaman zaman kadroda yer aldım. Kaliteli oyuncularla oynama şansı buldum. Benim için Almanya doğumlu olmam avantajdı. Çünkü orası olarak daha disiplinli ve daha sistemli" dedi.

"SAKATLIK BENİM İÇİN ÜZÜCÜYDÜ"

Sakatlığının çok üzücü olduğunu belirten Mehmet Ekici, "Benim için üzücü bir dönemdi. Çünkü beklenmedik bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Yönetim olsun, hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun her zaman bana sahip çıkarak destek oldular. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattım. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatan Ekici, "Benim için kolay bir dönem değildi. Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum. Ligin sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak" diye konuştu.

"İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR SEZON OLDU"

İnişli çıkışlı bir sezon olduğunu belirten Mehmet Ekici, "Fakat iyi bir tecrübe kazandığımızı söyleyebilirim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupayı hatta kupaları kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN FUTBOL SEVGİSİ ÜST DÜZEYDE"

Fenerbahçe taraftarında futbol sevgisi üst düzeyde olduğunu anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "O statta maça çıktığımız zaman taraftarın bize yansıttığı duygu çok farklı. Fenerbahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için yaşamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.

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Mehmet Ekici: "Kupaları biz kaldıracağız"
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