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şov yaptı farklı kazandı

Çeyrek Final ilk maçında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayan , 'in 2 asist yaptığı maçta rakibin 4-1 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 00:10 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 00:10
Mesut Özil şov yaptı Arsenal farklı kazandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası 'nde çeyrek finalin ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin takımı, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaştı.

Ev sahibi Arsenal, 9 ile 28. dakikalarda Aaron Ramsey, 23 (penaltıdan) ve 35. dakikalarda Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın tek golü 15. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.

Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonda faule maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu 90 dakika sahada kalırken, 2 de asist yaptı.

ATLETİCO MADRİD, AVANTAJ YAKALADI

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 2-0 yenerek, tur için avantaj sağladı.

Atletico Madrid'in gollerini maçın 22. saniyesinde Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

LAZİO İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İtalya temsilcisi Lazio başkent Roma'da konuk ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 4-2 mağlup etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Senad Lulic, 49. dakikada Marco Parolo, 74. dakikada Felipe Anderson ve 76. dakikada Ciro Immobile kayderken, Salzburg'un gollerini 30. dakikada penaltıdan Valon Berisha ve 71. dakikada Takumi Minamino attı.

LEİPZİG TEK FARKLA KAZANDI

Alman ekibi Leipzig ağırladığı Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Leipzig, 45+1. dakikada golcü futbolcusu Timo Werner'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Mesut Özil şov yaptı Arsenal farklı kazandı
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