Monchi'den Talisca, Yunus Akgün ve Arda Turan açıklaması!

Sezon başında iki yıl Roma'da forma giyen ancak pek oynayama şansı bulamayan Salih Uçan'dan sonra gelen Türk oyuncu Cengiz Ünder içinde ön yargı olmuş ve yine bir ikinci Salih vakıasa mı diyenler olmuştu ancak kısa sürede gösterdiği başarılı performansı ile başta Roma taraftarı olmak üzere bir çok sporseverin de gönlünde taht kuran bir oyuncu oldu, bu konuyla ilgili düşünceniz nedir?

Cengiz Ünder'i almaya karar verdiğimiz zaman biz menajer Bayram Tutumlu ile görüştük onu konuştuktan sonra kendisini daha yakından izlemeye başladık. Adapte olmak için oyuncunun bir zamana ihtiyacı vardı. Ayrıca onun yeteneğine kondisyonuna güven de duyuyoruz o çok yetenekli bir oyuncu. Cengiz'in yeteneğini ve tekniğini en iyi şekilde değerlendirerek bu konuma gelmesinde teknik direktör çok etkili oldu. Yapılan kademe kademe çalışma sistemiyle bu noktaya geldi. Şu anda önemli olan Cengiz Ünder inanıyorum ki ileride daha da iyi olacak ve Önemli seviyeye ulaşacaktır.