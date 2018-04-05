Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Taslica'da son durum: Önce imza sonra bonservis

Taslica'da son durum: Önce imza sonra bonservis

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'ta Anderson 'yı ikna çabaları sürüyor. Brezilyalı yıldızın menajerinin yıllık 5 milyon talep edeceği ileri sürüldü. Beşiktaş yönetimi ise rakamın makul bir seviyeye çekilmesi halinde 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanmayı ve oyuncuyla 4 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Taslica'da son durum: Önce imza sonra bonservis
yönetimi, kiralık sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan Anderson 'yı ikna çalışmalarını sürdürüyor. Benfica ile yapılan mukavele gereği Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro'ya alma hakkına sahip olan siyahbeyazlılar, öncelikle oyuncu ve menajerini ikna etmeyi planlıyor… Brezilyalı yıldızın menajerinin kapıyı 5 milyon 'dan açacağı ileri sürülürken, Beşiktaşlı yöneticilerin bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışacağı, anlaşma sağlanması halinde ise Talisca ile 4 yıllık mukavele imzalanacağı belirtildi. Başkan Orman ve ekibi, daha sonra da 'dan sambacının bonservisini alacak. Siyah-beyazlılar, 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3.5 milyon Euro'dan 6 taksit halinde ödeyecek. Görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

B PLANI: YİNE KİRALIK
Beşiktaş, Anderson Talisca ile anlaşamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak, alternatif isimleri belirledi. Siyahbeyazlıların 6-7 oyuncu üzerinde durduğu, bunlardan bazıları için ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Yönetim, Talisca'nın gitmesi halinde yerine alınacak 10 numarayı da kiralama formülüyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Taslica'da son durum: Önce imza sonra bonservis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN