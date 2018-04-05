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Seçim kararı için son hafta

Başkanı , mayıs sonundaki seçim için 12 Nisan’a kadar resmi açıklama yapacak. aday olmayacak

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Seçim kararı için son hafta
'ın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı önceki gün gerçekleşti. Yöneticiler aralarında tartışsa da seçimle ilgili bir karar alınmadı. Başkan 'in her defasında dile getirdiği mayıs ayındaki seçim için 12 Nisan'a kadar yönetim tarafından resmi açıklama yapılması gerekiyor. 12 Nisan öncesinde seçim duyurusu gerçekleşirse 19 Nisan'da başkan adayları 45 kişilik listelerini Divan Başkanlığı'na teslim edecekler ve 26 Mayıs'ta kongre olacak. Bu arada son Mali Genel Kurul'da iadei itibar yapılan eski başkan çevresinden gelen "Tekrar aday ol" baskılarına olumsuz yanıt verdi. Adı başkan adayı olarak geçen Hakan Üstünberk'in de işlerinin yoğunluğu nedeniyle aday olmayacağı gelen haberler arasında.
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Seçim kararı için son hafta
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