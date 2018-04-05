Son dakika: Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Göztepe oyuncusu Demba Ba'yla ilgili yorumları sebebiyle kendisine gelen tepkiler üzerine Beşiktaş kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.



Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.



Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.



Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba'yla ilgili "Geçen sezonki sakatlıkları oynamaması için bir nedendi. Şimdi kontratı da bitti. Demba Ba'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." ifadelerini kullanmış ve transferi için Demba Ba ile henüz konuşmadıklarını belirterek şöyle devam etmişti, "Rakibimizle oynayacağımız maç öncesinde konuşmak doğru değil. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı, o da böyle hissediyor. Biz de öyle hissediyoruz. Sezon sonu geldiğinde bakarız."