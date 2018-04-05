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: 5 haftada hedef 15 puan

'un yeni Teknik Direktörü , tesislere gelerek açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:55
Yılmaz Vural: 5 haftada hedef 15 puan

Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlüğü görevine getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün spor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelirken, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyleyen Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın kendisini aradığını söyleyen Yılmaz Vural, daha öncesinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Başkan Ünal'ın "Sana ihtiyacımız var' sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir'e geldiğini belirten Vural, ardından takım personeli ile selamlaştı.

Öte yandan sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Yılmaz Vural: 5 haftada hedef 15 puan
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