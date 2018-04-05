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, 'la ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da yeni teknik direktör , takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 20:26

yeni Teknik Direktörü , takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

spor, Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.

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Yılmaz Vural, Eskişehirspor'la ilk antrenmanına çıktı
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