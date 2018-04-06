Başakşehir'in sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir XI: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Arda, Elia, Adebayor.

Evkur Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Murat, Aytaç, Buğra, Pereira, Adem Büyük, Boutaib.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA!

Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.