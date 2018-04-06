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'in sahasında 'u ağırlıyor

'in 28. haftasında liderliği kovalayan , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirisiniz...

Giriş Tarihi: 6.4.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 19:49
Başakşehir'in sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir XI: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Arda, Elia, Adebayor.

Evkur Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Murat, Aytaç, Buğra, Pereira, Adem Büyük, Boutaib.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur karşılaşmasında görev yapamayacak.

ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA!

Medipol 'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki karşılaşmasında oynayamayacak.

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Başakşehir'in sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
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