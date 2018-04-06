Başakşehir'in yeniden liderlik koltuğunda!

Süper Lig'in 28. haftasında liderliği kovalayan Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir Elia'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.
M.S. BAŞAKŞEHİR 1-0 YENİ MALATYASPOR
GOL | Başakşehir 1-0 Yeni Malatyaspor, 18' Elia
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan Visca'nın yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Aytaç Kara sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mina'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.
18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia'ya gönderdi. Elia'nın boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında Elia ile verkaç yapan Adebayor'un ayak içiyle çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
35. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Rahman Buğra'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutaib'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor'un indirdiği top Visca'da kaldı. Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
82. dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakiplerine gelmeden Aytaç, topu kornere gönderdi.
84. dakikada Arda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, İrfan Can xx (Gökhan İnler dk. 90+1 ?), Visca xx, Elia xxx (Kerim Frei dk. 85 ?), Arda Turan xx, Adebayor xx (Bajic dk. 72 x)
Yedekler: Mert, Uğur, Attamah, Da Costa, Alparslan, Tunay, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina xx, Cissokho xx (Gilberto dk. 64 x), Murat xx, Rahman Buğra xx, Pereira xx (Eren dk. 77 x), Adem xx (Berk dk. 85 ?), Aytaç xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Doria, Barazite, Mustafa, Diallo, Dia, Dening
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Elia (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Kerim Frei (Medipol Başakşehir)