Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ahmet Ağaoğlu "Gün birlik olma günüdür"

"Gün birlik olma günüdür"

'da hafta sonu yapılacak 'da başkanlık için adaylığını açıklayan ve güçlü bir liste oluşturan Ahmet Ağaoğlu, üyelere mesajında “Trabzonspor’u el birliği ile hak ettiği yere çıkaracağız.” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Ahmet Ağaoğlu Gün birlik olma günüdür
'da hafta sonu yapılacak öncesi başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, listelerini 'na sundu. Ağaoğlu'nun listesinde yer alan , "Trabzonspor kurulduğu dönemden itibaren en kritik sürecin içerisinde yer alıyor" dedi. 'nun listesinde; Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Faruk Kanca, Yalçın Orhan, Müminhan Bilgin, Mehmet Emin Kahraman, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Serdar Ekrem Şirin ve Ertuğrul Doğan yer alırken, diğer isimlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada zor bir dönemde göreve talip olduklarını belirterek, "Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk. Kimseye de iyi günler, mutluluklar vadetmiyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama 3, ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Bunun için çaba sarfedeceğiz, üstesinden gelmeye çalışacağız. Sadece yönetim olarak değil, Trabzonspor'un tüm kurulları, çalışanları, gönül verenleri hep birlikte emek verirsek, ancak bu işi çözebiliriz. Lütfen bu dönemi başka dönemlerden farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir" dedi. Başkan Ağaoğlu da kulüp kongre üyelerine yolladığı mesajda, "Gün birlik olma günüdür. Kongre için yapacağınız fedakârlık ve değerli zamanınız için hepinize teşekkür ederim. Trabzonspor'umuzu el birliği ile hak ettiği yere çıkarabilmek umuduyla hepinizi sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu "Gün birlik olma günüdür"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN