Ahmet Ağaoğlu "Gün birlik olma günüdür"

Trabzonspor
'da hafta sonu yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
öncesi başkan adayları Ahmet Ağaoğlu
ile Metin Kaya
, listelerini Divan Kurulu
'na sundu. Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu
, "Trabzonspor kurulduğu dönemden itibaren en kritik sürecin içerisinde yer alıyor"
dedi. Ahmet Ağaoğlu
'nun listesinde; Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Faruk Kanca, Yalçın Orhan, Müminhan Bilgin, Mehmet Emin Kahraman, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Serdar Ekrem Şirin
ve Ertuğrul Doğan
yer alırken, diğer isimlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi. ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Ahmet
Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada zor bir dönemde göreve talip olduklarını belirterek, "Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk. Kimseye de iyi günler, mutluluklar vadetmiyoruz.
Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama 3, ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Bunun için çaba sarfedeceğiz, üstesinden gelmeye çalışacağız. Sadece yönetim olarak değil, Trabzonspor'un tüm kurulları, çalışanları, gönül verenleri hep birlikte emek verirsek, ancak bu işi çözebiliriz. Lütfen bu dönemi başka dönemlerden farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir
" dedi. Başkan Ağaoğlu da kulüp kongre üyelerine yolladığı mesajda, "Gün birlik olma günüdür. Kongre için yapacağınız fedakârlık ve değerli zamanınız için hepinize teşekkür ederim. Trabzonspor'umuzu el birliği ile hak ettiği yere çıkarabilmek umuduyla hepinizi sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.