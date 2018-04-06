Galatasaray'da Yuto Nagatomo farkı

Galatasaray
'ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo, takıma kısa sürede uyum sağladı. 9 maçta 2 asist yapan Japon sol bek, toplam 1 milyon 550 bin Euro'luk maliyetiyle Galatasaray ilk 11'inin en ucuz ismi konumunda.
Maç başı parası almayan Nagatomo'ya 850 bin Euro
garanti ücret ödeniyor. Kiralama bedeli de 700 bin Euro olan 31 yaşındaki oyuncu, az maliyetine rağmen takıma maksimum fayda sağlıyor. Nagatomo'nun savunmadaki partnerlerinden Muslera 3 milyon 575 bin Euro, Mariano 2,3 milyon Euro, Maicon 2,2 milyon Euro, Serdar Aziz ise 2 milyon Euro garanti ücretin yanında puan başına ortalama 5 bin Euro kazanıyor.